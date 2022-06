​Come creare una sala di lettura nella mansarda

Nella trasformazione della mansarda in sala lettura sarà molto importante prestare attenzione alle tonalità da usare, sia per i complementi di arredo che per i colori da usare su pareti e pavimenti. Come vediamo, le tonalità neutre del bianco, così come dei colori chiari in generale, rappresentano una soluzione ideale.

Il soffitto di travi a vista e il pavimento in legno naturalmente aiutano a creare un'atmosfera calma e rilassata, completata dalle pareti chiare, riflettenti e adatte quindi a diffondere la luce in maniera uniforme in tutto l'ambiente.

Dei gradevoli contrasti possono essere introdotti attraverso complementi di arredo di colore scuro, che possono essere integrati morbidamente e messi in relazione attraverso una scelta adatta dei tappeti. Una disposizione mirata dei punti luce contribuisce a creare un'atmosfera calma e tranquilla.