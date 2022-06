6 mosse per risparmiare sulla ristrutturazione del bagno

Dipingere le pareti è certamente la soluzione meno onerosa e impegnativa per dare un nuovo aspetto al bagno della casa. Innanzitutto perché non è necessario rivolgersi a ditte specializzate con le relative spese, né sarà necessario smontare lavandini e sanitari.

Sarà infatti possibile intervenire personalmente, con le dovute attenzioni in particolare per le eventuali superfici piastrellate, che dovranno essere opportunamente protette. Per quanto riguarda la scelta delle vernici, sarà importante optare per quelle molto traspiranti e porose, con una buona resistenza all'acqua, in modo da limitare la diffusione dell'umidità.

Per quanto riguarda i colori, sarà utile cercare di sceglierli in accordo con quelli dei sanitari, oppure giocare sui contrasti, privilegiando in ogni caso la luminosità, e quindi tonalità tenui e leggere rispetto a quelle scure.