Riscaldamento a Pavimento: Prezzi e Consigli

I vantaggi del pavimento sono certamente molteplici, ma questa scelta presenta anche delle controindicazioni. Tra i vantaggi il basso costo di esercizio e un maggiore comfort a parità di temperatura. Infatti, mentre un impianto tradizionale con radiatori opera a una temperatura di mandata pari a 70°C, quello a pavimento invece a 35°C, con un risparmio notevole sui costi in bolletta.

Il sistema a pavimento permette una propagazione uniforme del calore negli ambienti, muovendosi dal basso verso l'alto, in modo che l'ambiente si riscaldi in maniera omogenea, per una confortevolezza maggiore, ed è capace di evitare la creazione di muffe, ostacolando poi la diffusione degli acari. E non sottrae spazio calpestabile o sulle pareti della casa.

Tra gli svantaggi ci sono i costi di messa in opera, ancora più elevati rispetto a quelli dei sistemi tradizionali; il fatto che il pavimento deve essere realizzato in materiali conduttivi particolari, e non tutti i rivestimenti sono adatti; la necessità, in caso di un guasto delle serpentine, oppure nel caso qualora si debba modificare l’impianto, di dover rimuovere la porzione di pavimentazione interessata per poter intervenire.