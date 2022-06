​È più conveniente costruire o comprare una casa?

La scelta di una casa prefabbricata andrà valutata con grande attenzione rispetto alle proprie esigenze, al luogo in cui si è deciso di vivere, al tipo di ambiente, alle proprie necessità in termini economici e temporali da non sottovalutare.

Se infatti da un lato la soluzione delle case prefabbricate permette un controllo dei costi accurato, dall'altro porta con se una serie di conseguenze, come vedremo, sui costi e per quanto riguarda la possibilità di personalizzare la casa.

Altra scelta importante riguarda i materiali. Scegliere legno, muratura o cemento armato, comporta delle valutazioni preliminari molto importanti, non solo per i costi. Per esempio, le case prefabbricate costituite da pareti portanti e solai in cemento armato sono omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici come antisismiche, e per questo più delle altre tipologie sono adatte alle zone a rischio sismico.