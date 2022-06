​Come Trasformare la Propria Casa in una a Risparmio Energetico

Nella scelta dell'intonaco è utile pensare a evitare i fenomeni come la condensa o le macchie di muffa: per questo è importante lasciare che le superfici della casa possano respirare. Quindi sarà utile optare per intonaci naturali, traspiranti e antibatterici.

Come gli intonaci a base di calce o in terra cruda, che sono caratterizzati da una notevole porosità e quindi permettono alle pareti un elevato grado di permeabilità all'aria, che aiuta a prevenire condense e muffe in maniera naturale.

Anche per le vernici si può scegliere di rivolgersi a quelle biologiche, realizzate con componenti naturali, e che quindi nel tempo non rilasciano sostanze volatili e nocive, e sono quindi particolarmente adatte in particolare per la stanza dei bambini. Anche le vernici biologiche favoriscono la giusta traspirazione e quindi aiutano la casa a respirare.