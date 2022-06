Come pianifico l'insonorizzazione della mia casa?

Lo spessore delle pareti deve essere adeguato sotto tutti i punti di vista, sia per l'isolamento termico della casa, che per l'insonorizzazione rispetto al rumore. Oltre a quello delle strutture in muratura, bisogna ricordare che l'isolamento acustico può essere migliorato anche attraverso l'uso di pannelli in cartongesso arricchiti da lane minerali, da inserire in strutture metalliche.

Come vediamo, infatti, queste strutture permettono di aggiungere un ulteriore strato protettivo a quello rappresentato dalle pareti in muratura. I pannelli fonoassorbenti potranno essere accompagnati da strati di isolanti resilienti da applicare alle pareti in muratura, in modo da ottenere la la sovrapposizione di diversi strati assorbenti.