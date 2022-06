5 mosse per proteggersi dai ladri in casa

Una delle prime cose da fare però è assicurarsi che gli infissi della vostra casa siano affidabili. Ci vogliono in media dai 3 ai 20 minuti per forzare una porta, un tempo che si riduce drasticamente quando parliamo di una finestra di tipo classico. Sarà meglio allora fare sì che questo tempo si allunghi considerevolmente, dando ai ladri più grattacapi possibili se vogliono davvero forzare le nostre serrature.

Uno dei metodi più efficaci per perseguire lo scopo è quello di optare per una serratura multipunto. Si tratta di una spesa in più certo, ma anche di un investimento molto utile per complicare notevolmente il compito di ladri: ci vorrà ben altro che un piede di porco per rompere la porta d'ingresso o le vostre vetrate scorrevoli.

Se si prendete come esempio una grande città come Milano, rimarrete sorpresi di scoprire come il 90% dei ladri passi per la porta d'ingresso. Investire in una buona porta blindata, con un costo da 1 500 a 3 000 euro è allora tra le soluzioni migliori, ma anche un più economico telaio in metallo posto a scudo dell'entrata può scoraggiare i ladri più esperti, anche se con una resa estetica per il nostro ingresso decisamente inferiore.