Che tipo di facciata scegliere per una casa piccola?

Quello delle case prefabbricate è un mondo interessante e in continua evoluzione, aperto a molteplici soluzioni sia nella scelta dei materiali che delle forme. Architetture che stabiliscono con lo spazio un rapporto nuovo, meno invasivo, un rapporto più diretto e improntato alla leggerezza.

Anche per le facciate, le case prefabbricate si prestano a una molteplicità di scelte e quindi a una varietà potenzialmente infinita. Quella che vediamo, però, presenta alcuni dei caratteri caratterizzanti l'architettura delle case prefabbricate. Le strutture sono, e non possono non essere, leggere e fatte di linee essenziali e volumi ridotti. A prevalere in questo caso sono le superfici vetrate, che dominano quasi incontrastate: il rapporto con lo spazio esterno si fa dunque fluido, in una commistione dove le separazioni sono ridotte al minimo.

Un'apertura che introduce e rappresenta quella dell'intera costruzione, in cui gli ambienti si fondono, scivolando uno dentro l'altro con separazioni messe in secondo piano dall'esigenza di dare a luogo a uno spazio continuo e uniforme. Una facciata che fa da membrana tra interno ed esterno, allo stesso tempo come specchio e filtro attraverso cui l'ambiente della casa si fonde con quello circostante.