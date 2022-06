6 Trucchi per Arredare un Bagno Stretto e Lungo

Esiste una normativa nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) che regola le questioni riguardanti il bagno: la conoscenza delle norme può essere sfruttata per creare l'organizzazione del bagno della propria casa. Per esempio, è importante sapere che la normativa nazionale non stabilisce le misure minime e massime da rispettare: questo tipo di indicazioni sono raccolte nei singoli Regolamenti edilizi dei comuni, e quindi possono variare.

Come l'indicazione dell'obbligo o meno che nel bagno siano presenti delle finestre oppure un sistema meccanico di aspirazione dell'aria. A titolo di esempio possiamo citare il caso di Milano, il cui Regolamento stabilisce come misura minima 3,5 metri quadrati e una finestra apribile di almeno 0,50 mq per le case sino ai 70 mq che abbiano una sola camera da letto.

Altra norma importante è quella che riguarda l'altezza, che può essere ridotta a 240 cm (il minimo per le altre stanze è di 270 cm): in bagno può quindi essere ricavato, per esempio, un vano ripostiglio. Oppure quella che riguarda le prese dell'elettricità: devono essere almeno due, così come i punti luce. E almeno uno degli interruttori di comando, poi, deve essere posto nei pressi dell'ingresso.