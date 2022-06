6 trucchi per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento!

Nella ricerca del miglior sistema di riscaldamento, può succedere di dimenticare, o di sottovalutare, la funzione della luce del sole non solo per illuminare la casa, ma anche per il suo riscaldamento. La prima e più importante fonte di calore rimane infatti quella rappresentata dalla luce del sole. Non tutti gli aspetti legati al suo sfruttamento possono sempre essere controllati. L'orientamento e l'esposizione della casa, infatti, son fondamentali e non possono essere decisi che in sede di progettazione. Quando è possibile, però, sarà importante sfruttare tutte le superfici possibili per finestre e vetrate, e fare in modo che tutte le ore di sole a disposizione siano sfruttati per far entrare la luce negli ambienti della casa, e con essa, il calore che è capace di generare.