Progettiamo un bagno piccolo

Il bagno è il regno dell'acqua e del rapporto tra il corpo e l'acqua. Nel bagno lo spazio si fa fluido e accogliente, diventa calibrato rispetto ai gesti e ai movimenti, si modella per assecondare lo scorrere del fluido e le azioni del quotidiano. Molto spesso la distribuzione della casa, specie nelle compresse condizioni abitative contemporanee, ci costringe a riservare al bagno porzioni di superficie davvero limitate, con le quali fare i conti. Rendere comodo e accogliente un bagno piccolo è una scommessa progettuale intrigante, che coinvolge tutti gli elementi che abbiamo a disposizione.

Esistono due grandi categorie di intervento che abbiamo a disposizione per pensare o ripensare lo spazio del bagno. La prima fa riferimento alla razionalizzazione degli spazi. Si tratta in questo caso di prendere in considerazione modelli, dimensioni, tipologie e caratteristiche di tutti gli elementi ospitati nello spazio del bagno: dai sanitari alla vasca o doccia, dai mobili contenitori alle barre per gli asciugamani. Per ciascuno di loro si opterà per una scelta che coniughi la compattezza con la comodità e l'agilità di utilizzo.

Una seconda grande categoria progettuale cui possiamo riferirci è quella della percezione. Lo spazio del bagno è sì dotato di dimensioni finite, ma la percezione che abbiamo delle stesse può essere molto variabile. Se ci troviamo in un ambiente scuro avremo la sensazione di essere in un luogo molto più compatto rispetto allo stesso ambiente trattato con colori chiari. Usando scelte cromatiche calibrate e adottando soluzioni mirate sui materiale e le finiture messi in opera potremo “estendere” il volume del nostro piccolo bagno, dotandolo di un'atmosfera molto più accogliente.