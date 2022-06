Ristrutturazione Casa di 90 mq: Tra Storia e Modernità

Il varco che collega la cucina con la zona living era un varco esistente, che è stato ristrutturato e coperto in parte con vernice bianca, la stessa che ricopre i soffitti e vari punti delle pareti. Il colore bianco, chiaro, delicato ma nello stesso tempo deciso, dona un'impronta moderna e fresca all'appartamento e contrastando con le pareti in pietra, le mette in risalto. In questa foto è ben visibile anche il pavimento in quercia naturale, con trattamento a olio, che è stato posato in tutto l'appartamento. Si è scelto questo tipo di legno in richiamo dei vecchi pavimenti di cui purtroppo erano rimaste solo poche assi recuperabili.