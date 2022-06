Un fantastica casa di legno dal cuore scandinavo

Eccoci nello studio che molti di noi sognano di avere in casa. Il legno è ancora il protagonista indiscusso in quanto a materiali, basti notare che oltre alle pareti e al pavimento in legno sono anche la scaffalatura e la scrivania. Ma ciò che cattura la nostra attenzione la sistemazione delle luci, che illuminano gli ambienti in maniera elegante e discreta. Si tratta di luci allungate e stilizzate fissate a soffitto e rivestite in legno. Un design unico che non ricorda solo un gusto vagamente retrò, ma che è allo stesso tempo unico e originale.