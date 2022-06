Una Villa Moderna Sconvolgente a Ragusa

La camera da letto, come il resto delle stanze si caratterizza per uno stile moderno e lineare. Semplici elementi di arredo sono inseriti in un ambiente pulito e fresco: il letto, un piccolo pouf, e delle lampade dalla forma ovale. Connessa alla stanza, vi è una piccola cabina armadio, dove domina il colore bianco, sia sulle pareti che sugli scaffali, un piccolo spazio luminoso e funzionale in cui scegliere la mise più adatta per affrontare la giornata!