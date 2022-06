Una casa per cambiare vita!

Alma Negra non un progetto esclusivo solo per la sua estetica, ma anche per il metodo di costruzione: si tratta infatti di una casa in legno costruita con materiali di altissima qualità. Nello specifico, la struttura portante è in legno di abete lamellare di categoria Gl32h, l’orditura portante del tetto è stata realizzata con pannelli monolitici di impalcato, le pareti portanti sono state fatte con la tecnologia costruttiva Platform Frame (sistema a telaio tipico delle case in legno americane), gli elementi di connessione sono completamente a scomparsa, la copertura finale del tetto è in tegola canadese nera, mentre il sistema di gronda è stato scelto in alluminio e di colore nero, in tinta con il look esterno.