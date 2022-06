L' attico per una famiglia moderna

Gli arredi dell'open space ci introducono al linguaggio moderno dello stile dell'appartamento, la prima cosa che vediamo è infatti un'originale rivisitazione del classico divano in pelle trapuntato con borchie argentate. I colori scuri in primo piano sono compensati dal bianco di pareti e soffitti, ma anche dalla cucina a muro in fondo, splendidamente inserita in questo open space comprensivo anche di zona pranzo.

Non solo stile però. Come già preannunciato dal titolo del nostro Libro di Idee questa è la ristrutturazione della casa per una famiglia moderna, perfettamente aggiornata dunque alle ultime novità in fatto di tecnologia. Poteva dunque mancare L'Impianto di domotica? No di certo, ed ecco che allora con pratici touch screen è possibile controllare – anche in remoto- luci, carichi di corrente, prese, condizionatori, allarme e impianto termoidraulico.