Come rendere il mio giardino Dog Friendly?

Concepire percorsi con superfici confortevoli è fondamentale per rendere felici i nostri animali domestici. Gli spazi aperti, magari un prato verde, sono ottimi per giocare e per le loro corse, ma è importante metterli a loro agio anche per ogni spostamento da una parte all'altra del giardino.

Non bisogna per forza rinunciare allo stile, ma anzi affinare i gusti scegliendo superfici piane, lisce ma al contempo non scivolose. In questa foto è ritratto il giardino di Cp Paisagismo che offre uno scorcio di un possibile percorso. La scelta di lastre di pietra è perfetta per non stressare i nostri amici a quattro zampe, evitando loro possibili scivoloni, o grandi sforzi per camminare e concedendo a noi di poterci fregiare di una scelta di gusto.