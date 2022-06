La villa nel cuore dell'Umbria

È lo studio Fabricamus che ha ideato questo progetto per una residenza privata. Un linguaggio che s'ispira alla tradizione di un'architettura che si trova ad instaurare un rapporto inevitabile con il paesaggio agricolo, area in cui sorge l’edificio. Il progetto nasce da una specifica basilare: si è infatti scelto di strutturare i volumi esterni in modo tale che risultino chiusi verso il lato della strada ed aperti vero la piscina, attraverso le generose vetrate ad esempio. Ci troviamo davanti un'architettura dall'ampio respiro che ha rigenerato anche lo spazio interno per un vivere moderno.