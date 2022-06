Quando il caos sconvolge… e addirittura affascina!

Un pezzo veramente esclusivo quello scelto dagli esperti di Zero6studio per questo particolarissimo appartamento. Si tratta di un divano dallo stile classico, interamente fatto a mano e firmato Suzani. Il suo fascino non risiede solo nell'essere un esemplare unico, quanto nel suo rivestimento, un patchwork di tessuti colorati in un velluto brillante che, magistralmente rifinito, dona una nuova vita a questo sofà dal tono un po' serioso. L'alternarsi di colori vivaci, la lucentezza della velour e il design elegante, si fondono perfettamente, caratterizzando per originalità quest'area living già di per sé molto ricercata.