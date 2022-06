Come rendere unica una parete anonima

Abbiamo in precedenza parlato di come con il solo utilizzo del colore, di accessori o intere pareti, è possibile donare carattere agli ambienti di casa. Molto spesso però, capita di non essere convinti nella scelta di una determinata tonalità, e il pensiero di averla sempre davanti agli occhi talvolta spaventa. Tranquilli! Se avete voglia di osare, ma dipingere un'intera parete non è la soluzione adatta a voi; se siete pronti a personalizzare la vostra stanza con un tocco del tutto singolare, talora eccentrico, ma ancora non avete avuto il così detto lampo di genio ; se, insomma, non avete ancora trovato ciò che vi convince del tutto a rendere giustizia a quella parete vuota, insignificante, ma con un grosso potenziale per ora nascosto, seguite questo libro delle idee!

Oggi infatti, vi mostreremo proprio alcuni esempi di come delle decorazioni, grandi o piccole, e l'applicazione di incredibili pannelli, hanno valorizzato la parete e, di conseguenza, reso unica l'intera stanza.