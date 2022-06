La scelta del pavimento: 8 alternative trendy al classico parquet

Spesso, quando si parla di quale tipo di pavimentazione scegliere per la propria casa, nell'intento di voler cercare la soluzione più alla moda, la prima idea che viene in mente è quella di optare per un pregiatissimo parquet. In commercio si trovano ormai tipi di parquet per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche, ma perché non considerare altre soluzioni? Ogni periodo propone una tendenza diversa, che si tratti di una novità o della rivalutazione di tecniche già largamente utilizzate nel passato.

Per avere una panoramica un po' più vasta, noi di homify abbiamo selezionato per voi alcune delle alternative più in voga negli ultimi tempi. Scopriamole insieme!