Soffitti alti? 6 idee tutte da copiare!

Alzi la mano chi sa davvero resistere al fascino dei soppalchi! Quando si ha la fortuna di avere una casa con i soffitti molto alti, il soppalco spesso costituisce la soluzione ideale per sfruttare al meglio l’altezza e ricavare così comodo spazio aggiuntivo, che potrà essere utilizzato come zona studio, camera per gli ospiti o anche angolo relax, come vediamo nella prima immagine che rappresenta la suggestiva proposta dell’Arch. TOMMASO BETTINI. Poiché ogni Regione ha proprie regole e le proprie limitazioni per quanto riguarda le misure minime e gli adempimenti necessari per poter realizzare un soppalco calpestabile, il consiglio è di verificare sempre la fattibilità con un esperto geometra o architetto, prima di procedere alla costruzione. In ogni caso, anche se dovessimo disporre di un’altezza inferiore ai 4,30 metri (solitamente indicata come altezza minima), potremo comunque creare un ripostiglio o un archivio sopraelevato, da utilizzare esclusivamente per il deposito di materiali e non per la permanenza di persone. Oppure, in alternativa, potremmo anche realizzare una struttura mobile, in legno o ferro, come per esempio un letto o una libreria.