Il progetto di una casa con fienile

La regione dei Pirenei Centrali ci accoglie oggi per esplorare la progettazione di un casale tradizionale e del suo fienile. Ammiriamo dunque i sublimi paesaggi naturali che questa regione ci offre e fermiamoci in questa pittoresca cittadina ad ammirare questa progettazione, firmata dall'architetto liberale Virginie Devaux, specializzata in recupero e progettazione di vecchi edifici. L'architetto qui offre una soluzione per creare un collegamento tra spazi interni ed esterni, facendo coesistere stile tradizionale e contemporaneo.