5 idee per un bagno elegante

Il bagno, questa oasi di pace e tranquillità dove a nessuno è permesso disturbare. Avete pensato almeno una volta di ristrutturarlo? Forse sarà arrivato il momento di aggiungere qualcosa di elegante nel vostro progetto, qualcosa in grado di dare un tocco nuovo a questo ambiente così importante e che spesso viene trascurato. Oggi per voi abbiamo selezionato 5 bagni dallo stile diverso che forse vi potranno ispirare per i vostri imminenti lavori in casa.