I mobili per l'esterno

Una moda che sta prendendo piede negli ultimi tempi è quella di utilizzare pallet per creare mobili, principalmente per il basso costo e per l'alta resa. Come possiamo vedere nella foto, questo divano è realizzato con quattro pallet insieme: due per la base e due per lo schienale. Ponendo grandi cuscini in ecopelle non porosa e impermeabile, si avrà un divano molto comodo e resistente alle intemperie, perfetto per l'esterno.