La ristrutturazione moderna ma con stile

Oggi raggiungiamo la costa inglese per osservare da vicino una casa in stile vittoriano che si affaccia sul mare. Siamo spesso abituati a vedere abitazioni del genere in città e di certo l’architettura tipica di queste zone non è molto vicina allo stile delle case che si affacciano sul nostro mar Mediterraneo. In realtà, però, questo progetto di ristrutturazione vi sorprenderà per molti altri aspetti.

Gli interni, prima dei lavori, non erano in pessime condizioni, ma avevano bisogno di una modernizzazione. Lo studio Millchris Developments è stato incaricato di questo progetto che ha visto una trasformazione non solo degli ambienti interni ma anche dei vari impianti, oggi perfettamente efficienti grazie ad una gestione facilitata con un sistema domotico di ultima generazione.