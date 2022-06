8 idee facili e veloci per rinnovare il bagno

Rotoli di carta igienica, cosmetici e detergenti per il corpo, spazzole e asciugacapelli… in bagno si sa, trovano posto davvero tanti oggetti! Per questo è importante tenere tutto bene in ordine, in modo che lo spazio non appaia drasticamente ridotto! I Le ceste in tessuto possono costituire quindi un’ottima soluzione: moderne, colorate, poco ingombranti, economiche e adatte per ambienti di ogni stile, sono l’idea che può aiutarci a fare ordine nel nostro bagno, senza rinunciare alla creatività! Il consiglio: per un bagno ad effetto, scegliamo ceste coordinate di dimensioni diverse, come il simpatico set in cotone di questa proposta. Con una sola e semplice mossa regaleremo un tocco di stile al nostro bagno!