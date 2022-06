6 Idee Creative Fai Da Te Per Risparmiare!

Se ci sapete fare con chiodi, sega e martello, allora non perdete tempo, datevi da fare e costruite una vostra scala in legno! Una volta completata la struttura, potrete poi passare a decorarla come meglio credete: verniciandola con colori vivaci oppure lasciando il più possibile il legno allo stato naturale. Per cosa utilizzare la scala da voi creata?

Se la struttura vi sembrerà resistente e sicura, potrete usarla come collegamento per il soppalco, se lo avete, o comunque per raggiungere degli oggetti posti in alto. Se invece non vi fidate molto della stabilità della vostra creazione, allora potrete reinventarne l'utilizzo, trasformando la scala in un porta asciugamani o in un appendiabiti!