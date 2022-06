Separati ma uniti: una coppia di loft

Grandi spazi, soffitti alti, tanta luce e un look post-industriale davvero interessante: ecco il loft che fa per noi! Ritorniamo a Milano per osservare da vicino un progetto davvero interessante che riguarda il recupero di un’area ex industriale. Le potenzialità di questi locali sono sempre incredibili viste le loro caratteristiche architettoniche che ben si possono adattare alle esigenze della vita moderna. I lavori di conversione hanno riguardato una coppia di loft dove l’aspetto materico l’ha fatta da padrone, ma non solo! Il progetto è stato condotto dall'Arch.Antonio Maria Becatti.