Un appartamento dalle moderne trasparenze

Le porte scorrevoli a definizione di questo soggiorno sono un po' diverse da quelle a cui siamo abituati, vero? Di solito infatti la scelta ricade se non sul vetro del tutto trasparente su quello smerigliato bianco, mentre qui si è optato in maniera molto originale per uno fumè. Il risultato, sorprendente nella sua raffinatezza, ci introduce al'ambiente subito accanto.