6 verande per tutte le esigenze

La veranda può essere utilissima per chiudere un porticato, per un terrazzo connesso alla zona living, per organizzare il ripostiglio e per molto altro ancora. Questa struttura può davvero cambiare la facciata della casa o aggiungere un altro ambiente all'immobile, per questo motivo va sempre richiesto un permesso di costruzione al comune. Prima di procedere però con tutto l’iter burocratico del caso, bisogna avere ben in mente cosa si vuole andare a realizzare in funzione delle esigenze personali, ma anche in relazione alla struttura della casa. Dopo aver ricevuto molte domande a riguardo, oggi ci occuperemo di nuovo di verande, questa volta proponendo 3 tipi di progetti che sembrano assomigliarsi, ma che in realtà sono molto differenti tra di loro. Le immagine dei prodotti ci sono state fornite da Le Verande.