Quale libreria è più adatta alle nostre esigenze?

Progettata dall'interior e graphic designer Valentina Cassade per un ambiente unico e luminoso, la libreria proposta in questo render divide ma allo stesso tempo unisce l'intera zona giorno. Il progetto, infatti, consiste in quattro mensole di legno poste tra in muro e il pilastro, spazio in origine occupato da una parete volutamente fatta eliminare dal cliente. La nuova soluzione farà di certo guadagnare più luce e maggiore sfogo agli ambienti.