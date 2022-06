8 idee per illuminare la nostra casa con opere di design

Sembra proprio che un vero e proprio gioco di proporzioni caratterizzi questa immagine, e invece no! Non si tratta né di un effetto di una strana prospettiva, né di un fotomontaggio. Una gigantesca lampada da scrivania sovrasta un tavolo che, a primo impatto sembra scomparire nell'insieme, ma che in realtà presenta dimensioni rilevanti. Un vero e proprio colpo di scena, pronto a lasciare a bocca aperta chiunque faccia capolino da questo arco.