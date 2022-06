Top 5 della settimana – Tra consigli e trasformazioni speciali

L'ultimo articolo di oggi vi mostra la storia di una ristrutturazione!

I proprietari di questa casa colonica in aperta campagna volevano ottenere un rifugio confortevole che non negasse il passato dell’edificio, ma che fosse bensì in grado di esaltarlo al meglio. In questa clamorosa trasformazione è entrata in scena un’equipe di architetti che ha consegnato ai committenti un’abitazione contemporanea carica di raffinatezza e fascino e che tra poco scopriremo nei particolari. Interessante, no?