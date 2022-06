Lo Stupefacente Prima e Dopo di una Vecchia Casa in Rovina

Qui vediamo lo stadio iniziale, prima che iniziassero i lavori di ristrutturazione. A Lisbona questo tipo di planimetria per la cucina è molto comune, così come lo spazio lasciato per la stufa. Ma come si vede dalla foto, la nostra cucina era in uno stato di degrado totale: le pareti cadenti, la polvere e l'umidità non hanno risparmiato questo spazio.