Upcycling con stile: l'arredo fai da te che fa bene al portafogli!

A partire da oggetti riciclati è possibile realizzare bellissime lampade decorative. Lo studio di design tedesco Lieselotte, ad esempio, utilizza vecchie tazze e vecchi piattini in porcellana per dar vita a originalissime sospensioni, perfette in casa come per illuminare il bancone di un bar. Se avete anche voi tazze spaiate, che non utilizzate più per bere il té né il caffè, copiate l'idea. Farlo è semplicissimo. Basta forare il fondo della tazzina ed eventualmente del piattino (perfettamente al centro) con un trapano a colonna e una punta apposita per la ceramica; una volta fatto il buco, bisogna far passare un cavo elettrico rivestito in tessuto col suo porta-lampada. Si inserisce poi una piccola lampadina (l'effetto migliore si ottiene con la luce calda) e voilà, il gioco è fatto!