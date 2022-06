La depandance di casa: un progetto gustoso

Avete ereditato una proprietà da una lontana zia ormai passata a miglior vita, ma che ha sempre stravisto per voi? Oppure semplicemente avete, dopo tanti sacrifici, acquistato una villa in campagna per sfuggire al trantran cittadino almeno nei momenti nei quali non siete sul luogo di lavoro? Questo articolo può essere la risposta alla domanda: Di quella piccola catapecchia in fondo al parco, cosa devo farne? . L'argomento di oggi infatti, tratta del recupero di un locale non sfruttato all’interno di una villa siciliana. Il progetto, curato dagli esperti di Ideastudio, ruota attorno alla valorizzazione della vista mozzafiato dello stabile, che dà direttamente sul golfo di Taormina. Il punto di forza della realizzazione è l'attenzione all'aspetto materico, trovando un perfetto equilibrio tra la pietra locale esistente e la scelta di materiali contemporanei. Di seguito, quindi, troverete 5 immagini che vi mostrano come si presenta la piccola depandace allo stato attuale, ovvero, dopo la ristrutturazione…