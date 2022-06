Come valorizzare una camera da letto piccola

Se lo spazio è un problema effettivo e non solo estetico, la questione si complica ma niente paura. Se non avete mai preso in considerazione gli spazi soppalcati o lievi elevazioni che però possono mettervi in condizione di ottenere più livelli e quindi più vuoti occupabili, ecco che questo potrebbe essere il momento giusto. Frapporre infatti tra base del letto e pavimento un rialzo che possa essere sfruttato come spazio contenitore è una soluzione molto in voga e adottabile senza troppi sforzi.

Se non possiamo aggiungere metratura in orizzontale, proviamo quindi ad aggiungerla in verticale, e amplificare le potenzialità che quella già esistente nasconde. Non si tratta quindi di adottare un semplice letto contenitore, o meglio, non solo. Se l'esigenza si fa più importante, optare per questa modalità vi farà tirare un sospiro di sollievo quasi immediato.