Una casa piena di carattere

Il progetto che stiamo per presentarvi è opera dello studio SA&V – SAARANHA&VASCONCELOS, e siamo sicuri che riuscirà a trasmettervi allegria e positività. La committenza, una famiglia composta dai genitori e tre bambini, ha deciso infatti di caratterizzare la propria abitazione da una vera e propria esplosione di colori. Ci troviamo in un ambiente contemporaneo alle porte di Lisbona, in una zona di transizione verso la campagna.

Gli interni sono stati distribuiti in maniera fluida e sono caratterizzati da una base di toni neutri che va dal bianco al nero, e da elementi e dettagli colorati. Stiamo parlando di tonalità quali il rosso scarlatto, il verde bandiera, il turchese e il giallo, già presenti in qualche modo nel magnifico panorama rurale di cui gode la casa.

L’abitazione si divide in 2 piani. Al piano terra troviamo la zona giorno della casa che si divine in ingresso, uno studio per i bambini, il salotto, la sala da pranzo e la cucina. Al piano superiore, invece, la camera matrimoniale, le tre camere da letto dei ragazzi e lo studio dei genitori.