Meraviglie prefabbricate: tutti i vantaggi di una casa modulare

Prodotto tipicamente moderno, la casa modulare applica il principio della serialità al tema dell'abitazione e fonde i principi dell'architettura a quelli del disegno industriale. Una casa modulare può essere osservata e pensata allo stesso modo in due modalità totalmente diverse: come oggetto oppure come costruzione.

La casa-oggetto è antagonista rispetto alla casa tradizionale: può essere liberamente replicata anche più volte, può spostarsi agilmente sul territorio, viene fabbricata in un luogo diverso rispetto a quello di giacenza finale. La casa-costruzione viceversa riprende il modello della casa tradizionale: pur applicando le tecnologie costruttive modulari non rinuncia alla ricchezza spaziale ed espressiva di una comune abitazione realizzata in situ. Naturalmente le case modulari riuscite portano con sé entrambe le caratteristiche e possono essere interpretate sia come casa-oggetto sia come casa-costruzione.

Numerosi sono gli accorgimenti necessari quando progettiamo una casa modulare, e altrettanto numerosi possono essere i vantaggi di una progettazione attenta e calibrata. Andiamo dunque a scoprire sei diverse tipologia di casa modulare, che potranno stimolare il vostro desiderio e la vostra creatività.