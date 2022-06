Stufe a legna: ecco perché conviene averne una in casa!

Le stufe a legna sono formate da una camera di combustione in cui sistemare e bruciare la legna, un sistema di ventilazione che permette una corretta combustione e una canna fumaria attraverso cui espellere i fumi della combustione. Dopo aver sistemato ceppi e rametti di legna secca nell'apposito spazio, con un accendino o un fiammifero si da fuoco e si aspetta che la fiamma divampi. In questa prima fase è necessario tenere aperto lo sportello anteriore per permettere una giusta areazione della camera di combustione. Dopo l'accensione bisogna regolare l'aria in modo che la legna bruci in modo corretto e a fiamma alta. Accorgimenti utili e importanti sono la verifica della corretta pulizia della canna fumaria e della camera di combustione e del cassetto raccogli cenere, per permettere un funzionamento adeguato e soddisfacente della stufa.