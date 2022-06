Verande e verande

In questo progetto notiamo come la costruzione di due verande non sia assolutamente una cattiva idea, anzi. Sicuramente più una casa è luminosa, più sarà un luogo piacevole dove trascorrere il proprio tempo. Se disponiamo di tanto spazio e un budget elevato, potremo quindi pensare di costruire grandi vetrate in due zone differenti della nostra abitazione. In questo esempio possiamo notare come all'estrema destra si sia scelto di costruire un cubo di vetro adagiato sul giardino e sul laghetto, che ospita il tavolo della sala da pranzo. A sinistra invece, ampie vetrate illuminano il soggiorno.