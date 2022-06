Colore ed energia: l'appartamento per una giovane single

Vi parliamo spesso di appartamenti e case pensate per adattarsi alle esigenze di giovani coppie e famiglie ma oggi abbiamo deciso di dedicare un intero articolo a un argomento che in genere tendiamo un po' a trascurare: le soluzioni abitative per single. Vivere da soli può essere una scelta o una necessità ma in termini di design e progettazione può avere il particolare significato di dare forma e colore alla personalità di chi abita le quattro mura in questione. Una possibilità interessante, che noi abbiamo avuto la fortuna di osservare da vicino tramite il coloratissimo ed elegante progetto di PDV Studio.