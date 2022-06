La casa di Alice: il nido perfetto

Il progetto di oggi è opera di Modularis Progetto e Arredo, si tratta di un'abitazione di modeste dimensioni, arredata finemente e pensata per accogliere una giovane coppia. L'appartamento, molto luminoso, è caratterizzato da un arredo contemporaneo e da finiture colorate, che rendono tutti gli ambienti allegri e accoglienti. La casa è pensata con una grande zona living i cui i vari ambienti rimangono aperti gli uni sugli altri, ma comunque divisi dalle pareti ad arco. La zona notte è nascosta dietro al gioco architettonico dei vari muri. Senza volerci dilungare in prolisse introduzioni, quindi, ecco le 5 immagini scelte per mostrarvi il progetto in tutto il suo splendore…