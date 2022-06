Piccoli suggerimenti per piccoli bagni

Il bagno è l'oasi di un benessere privato che tutti possono avere. Ma cosa succede se non abbiamo molto spazio per questo ambiente? Niente paura, per noi di homify non esistono problemi senza soluzioni: anche il piccolo bagno, attraverso l'arredamento, può ospitare un grande e piacevole relax. Con alcuni semplici accorgimenti si può trasformare questa stanza in un piccolo tempio termale dallo stile unico.