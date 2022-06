Come preparare la vostra casa per un subaffitto

A questo punto preoccupatevi di stilare un elenco di regole della casa da allegare al contratto di noleggio per una serena e civile convivenza. Mettere in chiaro tutte le cose fin dall'inizio è infatti un passo molto importante. Se tutti gli inquilini si impegneranno a rispettare tale accordo non avrete ai problemi di convivenza. Per esempio, per alcune persone può essere fondamentale stabilire se si è disposti o meno a accettare l'uso di alcool e fumo in casa o negli ambienti comune.

Fondamentale è anche stabilire dei turni di pulizia degli ambienti comuni così che il contributo ai lavori domestici sia equo da parte di tutti. Interessante è infine capire se ci sono degli orari particolari per fare il bucato, per tenere accese fonti di rumore come musica o tv e quale politica adottare con gli ospiti.