Traslocare in 12 settimane: ecco la lista delle cose da fare

è arrivata l'ora di pianificare la parte logistica del trasferimento. Preoccupatevi dunque di trovare la società a cui affidare i vostri mobili e tutte le vostre cose oppure, se volete agire in modo autonomo, contattate un'agenzia di noleggio di furgoni. Se vi affidate a dei professionisti chiarite quando e come vogliono essere pagati per il servizio. Prima però può essere molto utile fare un inventario di ciò che intendete portare con voi e di ciò che invece volete lasciare nella vecchia casa.

Fate una lista di tutti i documenti che vi sarà utile tenere a portata di mano così non vi farete trovare impreparati all'occorrenza. Assicuratevi infine che i vostri ragazzi siano consapevoli del trasloco e del tempo che resta loro a disposizione, così potranno spenderlo coi loro amici di sempre in modo da riservare loro un addio come si deve.

L'angolo studio che vedete nell'immagine è stato progettato da S.L.Loftart.