Come realizzare un mobile con materiale di recupero

Un altro prodotto che si presta ottimamente ad essere reinterpretato è il barile, come dimostra Barrel12 di Studiododici. Vecchi fusti, riciclati e bonificati, si trasformano in mobili, librerie, sedute, contenitori e persino vasi, da utilizzare in giardino o sul terrazzo! In questo caso il barile, montato su quattro pratiche ruote e in finitura ruggine, è stato trasformato in un originalissimo bar portatile. Se avete a disposizione vecchi barili provate a copiare questa idea (non prima di averli fatto bonificare, però!). Altrimenti… Ordinatene uno a Studiododici, scegliendo i colori che più vi piacciono e decidendo la sua destinazione d'uso.