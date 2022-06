Come avvicinare la propria casa ad uno stile mediterraneo

L'architettura sostenibile di Bart Conterio ci fornisce un esempio di cucina dove non è difficile seguire uno stile d'arredo mediterraneo. Tavolo di legno e sedie bianche e semplicissime. La peculiarità di queste cucine risiede nel fatto che il cibo non solo si mangia, ma si esibisce in pratica. Basta un centrotavola per accogliere delle melanzane grandi e lucenti, basta un chiodo per il peperoncino che colora l'ambiente e che, senza esagerare, fa anche bene alla salute.