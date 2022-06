Tutto quello che devi sapere sui sistemi di energia rinnovabile

Nel caso in cui stiate considerando di comprare un sistema di energia rinnovabile per generare elettricità a casa vostra, il primo grande vantaggio è che – nonostante la spesa iniziale per il sistema e il tempo per installarlo e mantenerlo siano un investimento non trascurabile – con il passare del tempo potrete godere di diversi benefici.

Anzitutto della grande soddisfazione derivante dal fatto di produrre energia in modo autonomo, senza dunque affidarvi ai tradizionali fornitori; in secondo luogo, una volta ripagato il sistema potrete addirittura produrre dell'energia aggiuntiva che vi consentirà di guadagnare un margine interessante e, last but not least, tenete sempre a mente che le vostre azioni stanno aiutando l'ambiente vostro e delle future generazioni.

Un sistema di energia rinnovabile può inoltre essere usato per la fornitura soltanto di alcune o di tutte le vostre esigenze di energia, utilizzando tecnologie come: sistemi ibridi.

Questa unità abitativa ecologica galleggiante WaterNest 100 è stata progettata dall’architetto Giancarlo Zema, famoso per le sue creazioni sull’acqua.